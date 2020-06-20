英俳優イアン・ホルムさん死去 「ロード・オブ・ザ・リング」など
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【6月20日 AFP】ハリウッド（Hollywood）の大作映画「ロード・オブ・ザ・リング（The Lord of the Rings）」シリーズや『エイリアン（Alien）』への出演で知られ、米アカデミー賞（Academy Awards）ノミネート歴もある英俳優イアン・ホルム（Ian Holm）さんが19日、死去した。88歳だった。代理人が発表した。
発表によると、ホルムさんはパーキンソン病関連の疾患を患っていた。
ホルムさんは、多くの国際的人気作に出演。数々の映画賞を受賞した1981年の『炎のランナー（Chariots of Fire）』ではコーチのサム・ムサビーニ（Sam Mussabini）役で米アカデミー賞助演男優賞にノミネートされたほか、自身2つ目となる英国アカデミー賞（British Academy Film Awards）助演男優賞とカンヌ国際映画祭（Cannes Film Festival）助演男優賞を受賞した。
その他、「エイリアン」シリーズ第1作で悪役アッシュ（Ash）を演じたほか、『英国万歳！（The Madness of King George）』や2004年の『アビエイター（The Aviator）』にも出演。キャリア後期には「ロード・オブ・ザ・リング」3部作でのビルボ・バギンズ（Bilbo Baggins）役で世界的な知名度を得た。最後の出演作は2014年の『ホビット 決戦のゆくえ（The Hobbit: The Battle of the Five Armies）』となった。(c)AFP/David HARDING