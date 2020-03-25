米劇作家マクナリー氏死去、新型コロナの合併症で 81歳
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【3月25日 AFP】テレビや映画、演劇などの脚本で長いキャリアを築き、米トニー賞（Tony Awards）を4回、エミー賞（Emmy Awards）を1回受賞した米国の著名な劇作家テレンス・マクナリー（Terrence McNally）氏が24日、新型コロナウイルスによる合併症で死去した。81歳だった。
同氏の広報担当者がAFPに送付した声明によると、マクナリー氏は肺がんの治療歴があり、慢性閉塞性肺疾患を患っていた。米フロリダ州の病院に入院中、息を引き取った。
同性愛者であることを公表していたマクナリー氏は、愛や同性愛嫌悪、エイズ（AIDS、後天性免疫不全症候群）などをテーマに作品を制作。代表作に『愛！勇気！同情！（Love! Valour! Compassion!）』、『マスター・クラス（Master Class）』などの演劇や、『蜘蛛女のキス（Kiss of the Spider Woman）』、『ラグタイム（Ragtime）』などのミュージカルがある。
同日には、カメルーン出身でアフロ・ジャズの伝説的ミュージシャンのマヌ・ディバンゴ（Manu Dibango）氏（86）も、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）で死亡している。(c)AFP