奥原は全英OP決勝進出ならず、世界1位の陳に敗れる
発信地：ロンドン/英国
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【3月15日 AFP】バドミントン、全英オープン（YONEX All England Open Badminton Championships 2020）は14日、各種目準決勝が行われ、女子シングルスでは大会第4シードの奥原希望（Nozomi Okuhara）が14-21、21-23で世界ランキング1位の陳雨菲（Yufei Chen、チェン・ユーフェイ、中国）に敗れ、決勝進出はならなかった。
大会第1シードの陳は、第8シードのキャロリーナ・マリン（Carolina Marin、スペイン）を19-21、21-13、21-11で破った第2シードの戴資穎（Tzu Ying Tai、タイ・ツーイン、台湾）と決勝で対戦する。
女子ダブルスでは、第3シードの福島由紀（Yuki Fukushima）/廣田彩花（Sayaka Hirota）組が第7シードの松友美佐紀（Misaki Matsutomo）/高橋礼華（Ayaka Takahashi）組との日本勢対決を21-12 21-12で制し、決勝進出を決めた。
また男子ダブルスでは、第6シードの遠藤大由（Hiroyuki Endo）/渡辺勇大（Yuta Watanabe）組がロシアのペアにストレート勝ちし、決勝に駒を進めた。(c)AFP