【2月26日 AFP】米ハリウッドの元大物プロデューサー、ハーヴェイ・ワインスタイン(Harvey Weinstein)被告(67)が性犯罪などで有罪評決を受けたことをめぐり、ドナルド・トランプ(Donald Trump)米大統領は25日、女性にとって「偉大な勝利」と述べた。一方、自身の性的不適切行為に対する多数の女性からの告発について、何ら言及はなかった。

ワインスタイン被告は24日、性暴力とレイプで有罪評決を受け、性的不適切行為の告発運動「#MeToo(私も)」の歴史的勝利として称賛の声が相次いでいた。

訪問先のインドの首都ニューデリーで記者会見に臨んだトランプ氏はこれについて、「女性の立場から素晴らしいことだと思う」と言明。「偉大な勝利だ。とても強いメッセージ、非常に強いメッセージを送るもの」と述べた。

トランプ氏はワインスタイン被告について、「私が好んだ人物ではなかった」とし、「私はただ彼のファンではなかった。彼のことは少し知っていたが、よくは知らなかった」と語った。

一方、自身の性的不適切行為に対し、少なくとも16人の女性から告発されている状況について、トランプ氏から何ら言及はなかった。(c)AFP/Peter HUTCHISON with Jerome CARTILLIER in New Delhi