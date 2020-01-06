トーマスがPO制し優勝、トーナメント・オブ・チャンピオンズ
2020年1月6日 17:26 発信地：ロサンゼルス/米国
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【1月6日 AFP】男子ゴルフ米国ツアー、セントリー・トーナメント・オブ・チャンピオンズ（Sentry Tournament of Champions 2020）は5日、ハワイ州カパルア（Kapalua）のカパルアGCプランテーション・コース（Kapalua Golf Club Plantation Course、パー73）で最終日が行われ、ジャスティン・トーマス（Justin Thomas、米国）が3選手によるプレーオフを制して優勝を飾った。
3ホールを残して2打差の首位に立っていた世界ランキング4位のトーマスだが、最終18番で3番ウッドでの第2打をもも丈の草が生い茂るペナルティーエリアに入れるなど、上がり3ホールで二つのボギーをたたいた。この結果、勝負は通算14アンダーで並んだパトリック・リード（Patrick Reed）、ザンダー・シャウフェレ（Xander Schauffele）との米国勢3人によるプレーオフに持ち込まれた。
プレーオフでは、シャウフェレが1ホール目で3パットをたたいて脱落すると、迎えた3ホール目でトーマスがアプローチの第3打をピンそば約1メートルにつけ、楽々とバーディーを奪取。その後、リードが2メートル強のパットを外すのを見届けた。
2018年のマスターズ・トーナメント（The Masters Tournament 2018）を制したリードは、そこまでの2ホールで優勝のチャンスがあったが、どちらも約9メートルと3.5メートルのパットを沈めきれなかった。(c)AFP