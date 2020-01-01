【図解】2020年に予定される主要国際スポーツ大会
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【1月1日 AFP】2020年に予定されているスポーツの主な国際大会の日程をまとめた。
■3月
―フォーミュラワン（F1、F1世界選手権）開幕戦オーストラリアGP（Australian Grand Prix 2020、3月15日）
■4月
― 女子テニス、国別対抗戦フェドカップ（Fed Cup 2020）決勝ラウンド（4月14日から19日）
■5月
―欧州水泳選手権（LEN European Aquatics Championships 2020、5月11日から24日）
―ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップ（2019-20 European Rugby Champions Cup）決勝（5月23日）
―サッカー女子欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Women's Champions League 2019-20）決勝（5月24日）
―サッカー欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Champions League 2019-20）決勝（5月30日）
■6月
―サッカー欧州選手権（UEFA Euro 2020、6月12日から7月12日）
―コパ・アメリカ（2020 Copa America、6月12日から7月12日）
―ツール・ド・フランス（2020 Tour de France、6月27日から7月19日）
■7月
―東京五輪（7月24日から8月9日）
■8月
―欧州陸上選手権（European Championships in Athletics 2020、8月25日から30日）
■10月
―クリケット、T20W杯（ICC Men's T20 World Cup 2020、10月18日から11月15日）
■11月
―男子テニス、国別対抗戦デビスカップ（Davis Cup 2020）決勝ラウンド（11月23日から29日）
(c)AFP