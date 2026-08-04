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【8月4日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は3日、イランとの交渉が進行中だと述べ、戦闘終結に向けた合意に関して「斬首前の最後のチャンス」だと警告した。イラン側は直接交渉を否定。双方の主張が食い違っており、実質的な協議が行われているのかが注目される。

トランプ氏はホワイトハウスで記者団に対し、「我々は今、話し合っている」と語り、イランとの交渉については、サウジアラビアやアラブ首長国連邦（UAE）、カタールなどの中東諸国からの要請があったことを明らかにした。

交渉は、ホルムズ海峡の再開とイランの非核化に焦点を当てており、海峡は「明日までに」再開される可能性があると主張する一方、イランの非核化には「少し時間がかかるかもしれない」と述べた。

その上で、「これは彼らが良い文書に署名するための最後のチャンス。私は彼らに斬首される前の最後のチャンスを与えたい」と強調した。

これに先立ちイラン側は3日、米国との交渉を否定。イラン外務省のエスマエイル・バカエイ報道官は「現在、米国とは交渉していない。我々の交渉相手はオマーンであり、ホルムズ海峡の通行を確保するためのものだ」と述べた。

2月28日、米国とイスラエルはイラン攻撃を開始。4月には停戦に合意し、その後、戦闘の終結にむけた覚書に署名したが、ホルムズ海峡の管理などを巡り攻撃の応酬が断続的に続いている。(c)AFP