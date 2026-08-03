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【8月3日 AFP】拘束されているミャンマーの民主化運動指導者アウンサンスーチー氏が3日、同国の赤十字代表者と会談したと大統領府が発表した。2021年の軍事クーデターにより権力の座を追われて以来、同氏と国外支援機関高官との会談が公にされたのはこれが初めて。

大統領府は、「赤十字国際委員会（ICRC）のミャンマー事務所代表アルノー・ド・ベック氏がけさ、アウンサンスーチー氏と面会した」との声明を発表した。

大統領府が公開した写真には、スーチー氏がド・ベック氏とみられる男性と握手をする姿が写っている。

別の写真では、スーチー氏がバースデーケーキを切る姿が写っており、さらに別の写真ではケーキに「スーおばさん、お誕生日おめでとう」という文字が添えられているのが確認できる。

これらの画像についてAFPは直ちに独自検証を行うことはできなかったが、AI（人工知能）ツールによる解析では捏造（ねつぞう）の痕跡は見つからなかった。

軍部は2021年2月にノーベル平和賞受賞者である同氏を収監し、これにより現在も続く内戦が引き起こされた。

クーデターの指導者で元軍事政権トップのミンアウンフライン氏は、厳しく制限された選挙を経て4月に文民大統領として就任。その後、同氏の恩赦を受けてスーチー氏は残りの刑期が減刑されたことで、自宅軟禁へと移されていた。

スーチー氏はクーデター後に多数の罪状で拘束されたが、人権団体はこれらの罪状について、同氏を排斥するためにでっち上げられたものだと指摘している。(c)AFP