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【8月3日 AFP】スペイン当局は2日、モロッコから数万人の不法移民がセウタに一気に押し寄せた問題で、これまでに少なくとも72人が死亡したと発表した。一方のモロッコ当局は、同問題での死者数は11人としている。

一時、推定6万人がスペイン側に流入したとされ、同地域で起きた越境事象としては過去最大規模となった。多くは海を泳いで渡ったが、その大半はすでにモロッコへと戻ったとされる。

スペイン中央政府から派遣された現地責任者のミゲル・アンヘル・ペレス・トリアノ氏は、これまでに把握している死者数は72人と記者団に明らかにした。以前の発表では67人だった。

一方、モロッコ内務省は同日後刻、セウタへの流入事象で11人が死亡したと発表。うち10人が溺死、1人が岩場から転落したと説明した。

7月29～31日に起きた突然の大量流入後、不法移民の大半は48時間以内にモロッコへと送り返されたため、セウタの町はそれまでの日常を取り戻し始めている。警察や軍が市内の警戒を続けており、残っているのは、小さなグループのみとなっている。

地中海に伸びる国境フェンス周辺の海域では、救助隊の小型ゴムボートが捜索を続ける中、対策強化のために新たに浮きフェンスが500メートルにわたって増設された。

一部のアナリストは、近年、アルジェリアとの関係を深めているスペインに外交的圧力をかけるために、モロッコが移民の国境通過を容認した可能性があると指摘している。アルジェリアはモロッコと対立関係にある。

2021年にも、モロッコがスペインへの圧力をかける手段として国境管理を緩めたことがある。その際には、約1万人の移民がセウタに越境した。その噂はSNS上で急速に拡散され「国境が開いていると聞いた」と話す人もいた。(c)AFP