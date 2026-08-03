この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月3日 AFP】ロシアとウクライナは2日、双方が攻撃を行い、ロシアで9人、ウクライナで5人が死亡した。両国の当局が明かした。

この大規模な攻撃の応酬は、激しい戦争が始まって約4年半が経過する中、双方が互いに対する攻撃の規模と強度を拡大している兆候を示している。

ウクライナと国境を接するロシア・ベルゴロド州のアレクサンドル・シュバエフ知事代行によると、2日に行われたウクライナによる攻撃で、公園近くにいた13歳の少女を含む4人が死亡した。

また、カザフスタンと国境を接するサラトフ州へのドローン攻撃により2人が死亡、前線から1000キロ以上離れたロシアのウドムルト共和国での車に対するウクライナのドローン攻撃で3人が死亡した。

ウクライナ側では、ロシアによる攻撃で東部ドニプロペトロウシク州で2人、南部ザポリージャ州とヘルソン州でそれぞれ少なくとも1人が死亡したと、各州当局が発表している。

また、別のロシアによる攻撃により北部ハルキウ州の郵便施設が破壊され、郵便局員1人が死亡したと、郵便事業者のノバ・ポシュタが発表した。

国連（UN）のデータによると、ロシアが迎撃困難な遠距離ミサイルの使用を増やしたため、今年ウクライナにおける民間人の犠牲者は急増している。

一方、ウクライナは侵攻を停止させるための交渉の席へモスクワを追いやる目的で、エネルギー施設や物流倉庫などに対する一連の報復攻撃を展開している。

両国はともに民間人を標的にしていることを否定している。(c)AFP