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【8月2日 AFP】コロンビア北部のベネズエラと国境を接する街ククタで1日、警察署の近くにいたトラック爆弾が爆発し、14人が負傷した。同国ではアベラルド・デラエスプリエジャ次期大統領の就任式を数日後に控えている。

同国政府は、ククタ市街地で早朝に起きたこの爆発について、国内最大の左翼ゲリラ「民族解放軍（ELN）」によるものだと非難した。

最新の公式発表によると、この爆発により警察官11人と民間人3人が負傷した。

ククタがあるノルテデサンタンデール県のウィリアム・ビジャミザール知事は、負傷した警察官のうち2人が「生死の境をさまよっている」と述べている。

コロンビア史上初の左派大統領であるグスタボ・ペトロ氏の後任として、7日に大統領就任式に臨む右派の弁護士デラエスプリエジャ氏は、この攻撃を「残虐で暴力的な行為だ」と非難し、X（旧ツイッター）に「テロリズムがコロンビアを威圧することはできない」と投稿した。

ペドロ・サンチェス国防相は、ELNの「麻薬テロリスト」に責任があると述べ、犯人の逮捕につながる情報に対して6万4000ドル（約1000万円）以上の懸賞金を提示している。(c)AFP