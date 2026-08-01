【8月1日 AFP】イスラム組織ハマスは7月31日、パレスチナの統治委員会への武器明け渡しや、パレスチナ自治区ガザ地区からのイスラエル軍の段階的撤退を含む合意に応じたと発表した。

この合意は、米国のドナルド・トランプ大統領が仲介したガザ停戦計画の長らく停滞していた第2段階を実施することを目的としている。トランプ氏は同30日、ハマスの「完全な武装解除」を称賛し、これを「大きな節目」と呼んだ。

イスラエル側はこの発表についていまだ公式なコメントを出していないが、ある情報筋はAFPに対し、「ハマスが真の武装解除を行わない限り」、イスラエル軍の現在の前線からの「撤退は一切あり得ない」と語っている。

イスラエルの極右イタマル・ベングビール国家治安相はこの合意を「到底受け入れられない」と非難し、「ハマスが次の虐殺に向けて組織を再編することを認めるのも同然だ」と述べました。

しかしトランプ氏は同31日、イスラエルはこの新たな合意を喜んでいると主張。米メリーランド州の大統領保養地キャンプ・デービッドで記者団に対し、「イスラエルと了解に達している。イスラエルはこれについて非常に満足している」と述べた。(c)AFP