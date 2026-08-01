【8月1日 AFP】米国のドナルド・トランプ大統領は7月31日、イランに対して「非常に激しい」打撃を与えると警告を発した。米メディアは、エネルギー関連施設を標的としたものを含め、早ければ週末にも米軍による大規模な再攻撃が検討されていると報じた。

米国とイスラエルによる2月28日のイラン攻撃から5か月以上にわたって紛争が続いており、報復の応酬が再開したことで終わりの兆しは見えていない。

トランプ氏は米メリーランド州の大統領保養地キャンプ・デービッドで行われた閣僚会議で、「われわれは彼らに非常に激しい打撃を与えることになる。そして、どこかの時点で彼らは『もうこれ以上は耐えられない』と言うことになるだろう」と述べた。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルはその後、トランプ氏がイラン政府に降伏を促すための新たな攻撃を命じたと報じた。匿名の米国当局者の話として、この攻撃は早ければ週末にも開始される可能性があると報じている。

一方、米CBSニュースは、米国とイスラエルが週末を通して、エネルギー関連の標的に対する共同攻撃を計画していると報じた。この標的には、石油精製所や発電所が含まれる可能性が高いという。

CBSは複数の匿名情報筋の話として、大統領は作戦にまだ青信号を出していないものの、イスラエルと米国は連携をとっていると伝えた。

その中で、一部の側近は閣僚会議でこの計画に対して強い反対意見を述べたという。

もしこの計画が進められれば、イスラエルが戦争開始当初以来となるイランへの攻撃に参加することになる。(c)AFP