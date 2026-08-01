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【8月1日 AFP】米政府が国際刑事裁判所（ICC）に反発し締約国に脱退を働き掛ける中、ドナルド・トランプ米大統領は7月31日、自身はまだICCの捜査対象になっていないとジョークを飛ばした。

トランプ氏はメリーランド州にある大統領山荘キャンプ・デービッドで開いた閣議で、「ちなみに、彼ら（ICC）が私を標的にしているという情報はない」としつつも「（今後捜査対象となる）可能性はある」と述べ、閣僚たちの笑いを誘った。

マルコ・ルビオ国務長官がICCに対する米国の反対姿勢を改めて表明している時に、割り込む形での発言だった。

さらにトランプは、2024年にICCから逮捕状を出されたイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相の愛称を使い、「彼（ルビオ氏）は私を守ろうとしているのではない。ビビ（ネタニヤフ氏）や他のさまざまな人々を守ろうとしている」と付け加えた。

米国は7月中旬、ICCに対し、米国民を脅かしているとして新たな制裁を約束するとともに、パートナー諸国に脱退を呼び掛けるなど、大規模な外交攻勢を開始した。

トランプ政権とオランダ・ハーグに拠点を置くICCとの関係は極めて悪化しており、すでに一部のICC判事が米国の制裁対象となっている。

2002年に設立されたICCは、国家が自ら訴追する意志や能力を欠いている場合に、世界で最も深刻な犯罪の加害者を訴追する役割を担っている。

だがルビオ氏は7月31日、ICCを「正当性のない国際機関だ」と断じた。

イスラエルも米国も、ICC設立のための国際条約「ローマ規程」の締約国ではない。

ルビオ氏は「彼らに改革を促し、われわれの声に耳を傾けさせようとしたが、彼らは耳を貸さなかった。非常に傲慢（ごうまん）だ。われわれは今、ICCを屈服させるための取り組みを開始した」と述べ、すでに5か国が脱退したか、撤退を計画しており、他の国々もそれに続くべきだと主張した。

最近ではチャドとベネズエラがICCからの脱退を表明した。(c)AFP