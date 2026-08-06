【8月6日 CGTN Japanese】上海市崇明区と江蘇省太倉市を長江の下で結ぶ建設中の崇太長江トンネルで7月30日午前、水域区間が貫通し、年末のトンネル全線貫通に向けた基盤が築かれました。崇太長江トンネルの全長は14.25キロで、上海-南京-合肥高速鉄道の滬寧（上海-南京）線の新設区間における最も重要な施工箇所です。

今回の工事では、シールドマシン「領航号」が江蘇省太倉市内の2号立坑位置まで掘削したことに伴い、崇太長江トンネルと立坑が順調に合流し、トンネルの水域区間が貫通しました。

インフラ建設大手、中国中鉄傘下の中鉄トンネル局崇太長江トンネルプロジェクトの李斌チーフエンジニアによると、水域区間は崇太長江トンネル全体の80%を占め、シールドマシン「領航号」の精密な制御により、掘進精度はミリメートル単位で制御されていたとのことです。

シールドマシン「領航号」は、中国が独自開発した現時点で世界最大径の高速鉄道用シールドマシンで、無人化・スマート掘進が可能です。2024年4月に掘削が始まった後、長江の堤防、停泊地、主航路、淡水・海水域に生息するカタクチイワシ科の希少魚エツの国家級水産種質資源保護区など重要なリスク区域を横断し、長江の最深部である水深89メートル箇所を順調に通過しました。

水域区間を貫通した後、建設チームは2号立坑を活用し、「領航号」全体のメンテナンスをおこないました。今後「領航号」は引き続き陸域区間の掘削を進め、トンネルは年末に全線貫通する予定です。開通後、崇明区は鉄道未開通の歴史に終止符を打ち、高速鉄道により崇明から太倉を経て上海市宝山駅までの所要時間はわずか17分となります。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

