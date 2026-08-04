【8月4日 CGTN Japanese】中国のAIスタートアップ企業「ムーンショットAI（月之暗面）」は7月27日、最新フラッグシップ大規模モデル「Kimi K3」を完全にオープンソース化すると正式に発表しました。総パラメータ数は2兆8000億に達し、現在世界で最大規模のオープンソース大規模モデルとなっています。

今回オープンソース化されたKimi K3は、ムーンショットAIが提供する最高性能のフラッグシップ製品です。公開されたのは、完全なモデルウエート（モデルパラメータ）や技術レポートだけでなく、モデル学習を支える三つの基盤インフラ技術も含まれます。世界中の開発者が無料でダウンロードし、ローカル環境で展開（デプロイ）することが可能です。

注目すべきは、これが中国の大規模モデル初のオープンソース化ではないものの、2兆8000億パラメータ級のフラッグシップモデルを完全公開することは、世界でも初の試みであるという点です。

年初以来、中国の大規模モデルのオープンソース化のペースは顕著に加速しており、多くの大手企業が相次いで主力モデルを開放しています。わずか半年ほどの間に、多くの国内トップ企業が自社を代表するトップクラスのフラッグシップモデルを外部に公開しています。

中国が開発したオープンソースモデルのダウンロード数は、すでに世界の総量の41%を占めています。また、世界の主要な大規模モデルのAPI呼び出しランキングでは、上位6位までを中国チームのモデルがすべて独占しています。過去12ヶ月のうち9ヶ月間、中国製モデルが世界最大のオープンソースモデルの規模を維持しています。

中国電子情報産業発展研究院未来産業研究センターの鍾新龍・副研究員は、「オープンソースの大規模モデルは、世界のAI競争を一部の巨大企業による独占から、より広範な産業間競争へと移行させている。AIの主権は各国の政策における重要な方向性となっており、オープンソースの発展は参加主体を拡大し、より多くの言語、地域、業界をモデルエコシステムに組み込む原動力となっている」と述べています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

