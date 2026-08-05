【8月5日 CNS】夏本番を迎え、中国の消費市場も活況を呈している。中国文化・観光部は7月、2026年全国夏季文化・観光消費シーズンを正式に開始した。7月上旬から8月末までの期間中、中国各地では避暑やナイトエコノミー、親子レジャー、研学旅行、博物館巡りなどの需要をテーマに、3万件を超える文化・観光関連イベントを開催するほか、総額4億5000万元（約108億7933万円）を超える消費券や各種補助金を支給する。中国全土を巻き込む夏の消費キャンペーンは、気温の上昇とともに熱気を帯びている。

中国の業界関係者によると、今年の夏季消費にはいくつかの新たな特徴が見られる。まず、避暑需要とナイトエコノミーが引き続き拡大していることだ。オンライン旅行プラットフォームの「同程旅行（LY.COM）」が7月に発表したデータによると、今年の夏休み期間中、「避暑」や「涼」をテーマとした検索件数は前月比で120%以上増加した。

一方、ナイトエコノミーは文化・観光部が夏季文化・観光の8大需要の一つに位置付けており、各地では夜間の文化・観光資源を活用した期間限定のグルメイベントや特色ある深夜食堂、無形文化遺産と食文化を組み合わせた体験イベントなどを展開し、多くの消費者を呼び込んでいる。また、夜間観光の新たなコンテンツも各地で相次いで登場している。業界関係者は、中国の国内旅行者は近年、文化体験や感情的な満足感をより重視する傾向が強まっており、夜間消費は昼間の消費を補完し、消費チェーンを拡大する重要な原動力になっていると指摘する。

親子向けの研学旅行や博物館巡りも、この夏の消費を支える大きな柱となっている。中国の複数のオンライン旅行プラットフォームによると、今年の夏休み期間中、親子旅行客の割合はすでに6割を超えた。自然体験やアウトドア、名門校見学、無形文化遺産の体験などが人気を集めており、貴州省（Guizhou）で世界最大級の電波望遠鏡「中国天眼」を見学するツアーや、寧夏回族自治区（Ningxia Hui Autonomous Region%）の砂漠で星空観察を楽しむプログラム、青海湖で野鳥や魚類を観察する研学旅行などが高い人気を集めている。

博物館人気も衰えを見せない。蘇州博物館（Suzhou Museum）では夏休み期間中、親子向け入館券を毎日1000枚増やしたものの、依然として入手困難な状況が続いている。多くの人気博物館では開館時間を延長し、夜間特別展や体験型プログラム、手作り体験を組み合わせた研学イベントなどを実施し、人気の観光スポットとなっている。

「Travel in China（中国旅行）」ブームも、この夏さらに勢いを増し、夏季消費を押し上げる新たな成長要因となっている。中国国家移民管理局によると、今年上半期に中国へ入国した外国人は2291万4000人で、前年同期比20.4%増加した。夏休みシーズンに入ると、インバウンド需要はさらに拡大しており、オンライン旅行プラットフォームの統計では、今年の夏休み期間中の訪中旅行予約件数は前年同期比で2割以上増加した。

注目されるのは、外国人旅行者の目的地が北京市や上海市などの一線都市から、より特色ある地方都市へと広がっている点だ。新疆ウイグル自治区（Xinjiang Uighur Autonomous Region）イーニン市（Yining）、チベット自治区（Tibet Autonomous Region）ニンティ市（Nyingchi）、青海省（Qinghai）西寧市（Xining）などでは、訪中航空券の予約件数が前年同期比で数倍に増加した。外国人旅行者はもはや「観光名所を巡る旅」だけでは満足せず、「現地の人のように暮らす」ことを重視した、より深い旅行体験を求めるようになっている。

スポーツイベント関連消費も、夏の市場に新たな活力をもたらしている。2026年サッカーW杯北中米大会（2026 World Cup）の開催期間中、中国各地では新たな消費ブームが起きた。4年ぶりに大会日程が変更されたことで、消費行動にも変化が生まれている。

これまでのW杯は北京時間の深夜に試合が行われることが多く、焼き肉やバーベキューとビールを楽しみながら観戦する夜間消費が主流だった。しかし、今大会は試合時間が北京時間の未明から早朝、午前中に集中したことで、昼間の消費市場が活性化し、「朝の試合観戦＋特色ある朝食・飲食」といった新たな消費スタイルが生まれている。

専門家は、今年の夏の中国消費市場に見られる本質的な変化は、消費が単なる「モノの購入」から、「サービス体験」「文化への没入」「感情的な満足」へと全面的に高度化している点にあると分析する。北京工商大学（Beijing Technology and Business University）経済学院の洪涛（Hong Tao）教授は、政策による後押し、文化的な話題性、消費構造の転換が効果的に結び付くことで、夏季消費の活況は一時的な季節現象ではなく、中国消費市場の強靱さと成長可能性を映し出す重要な指標になっていると指摘した。(c)CNS/JCM/AFPBB News

