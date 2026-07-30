【7月30日 AFP】米軍は30日、ヨルダンの米軍基地を標的とした攻撃に対する報復として、イランに対し「強力な」空爆を実施した。

1週間近く続いていた戦闘休止状態を経て行われた空爆により、交渉再開への希望は打ち砕かれた。

米中央軍（CENTCOM）は、「今回の空爆は、昨日発生した中東の米軍を標的としたイランによる攻撃未遂に対する強力な反撃である」と発表している。

イランは、米国の同盟国であるヨルダンに向けてミサイルを発射していた。

イラン国営メディアは、イラクとの国境付近で米国による攻撃があったと報じた。また、同国ファルス通信は、無人地帯にミサイルが着弾し死傷者は出なかったと報じている。

今回の空爆に先立ち、米国のドナルド・トランプ大統領はFOXニュースのインタビューで、「彼らに厳しい打撃を与える。たたきのめす」「完膚なきまでにたたききのめす」と述べていた。

また、米国とサウジアラビアは29日、イラクにある武装勢力の基地を攻撃したとも述べた。

世界最大の石油輸出国であるサウジアラビアは2日間にわたり、イランと同盟関係にあるイラクの武装勢力によるものとされる、原油施設を標的としたドローン攻撃を報告している。(c)AFP