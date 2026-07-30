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【7月30日 AFP】熊本県で28日午後に発生した強い地震により、少なくとも13人の死亡が確認された。地震の後に爆発した「イオンモール熊本」では29日、救助隊が折り重なった瓦礫（がれき）の中に取り残されているとみられる生存者の捜索を続けた。

地震は九州地方の広い範囲に被害をもたらし、住宅の倒壊や火災が発生した他、数万世帯で停電や断水が起きている。最初の大きな揺れ以降、現地では余震が相次いでいる。

イオンの吉田昭夫社長は29日の記者会見で、熊本県嘉島町にある「イオンモール熊本」で3人の死亡が確認され、さらに1人が心肺停止、3人が行方不明になっていると述べた。

また、イオンモールの大野惠司社長は、爆発の原因は現在調査中としつつ、「おそらくガスの可能性が高い」と述べた。

救助活動には、警察官約130人、消防隊員約450人、自衛隊員約170人が投入されている。

このモールで働いていたというX（旧ツイッター）ユーザー「palan」さんは、地震直後の様子を振り返り、スタッフが顧客を屋外へ誘導した後、一部の従業員は所持品を取りに戻ったと投稿。

「それでも見たところ館内煙とかないから安心してた」「そしたら爆発が起きた」とつづった。

モール内部の映像には、オレンジ色の作業服に白いヘルメットを着用した救助隊員が、ねじ曲がった鉄骨、垂れ下がったケーブル、天井の破片が散乱する中を進む様子が映っていた。

一方、政府関係者がAFPに語ったところによると、八代市にある日本製紙の工場では煙突の一部が崩落するなどの被害が出て、5人の死亡と4人の安否不明が確認されているという。

当局によると、29日午前中の時点で約3万1200世帯が依然として停電しており、8万4000世帯で断水が続いている。

今回の地震では、貨物列車の横転や、鳥居の倒壊も発生し、道路には亀裂が入って多くの場所で通行不能となっている。また、長い歴史を持つ熊本城の石垣や壁の一部が崩落する映像も捉えられている。

29日も九州新幹線などの列車のほとんどが、運行を見合わせた。(c)AFP