【8月3日 CGTN Japanese】中国南部の広東省広州市増城新塘鎮にある広嘉紡績服装有限公司は12年前にはわずか20人余りの小さな工場でしたが、今では千人近くの大きな会社に成長しました。例年通り、7月から「夏休み保育クラス」が開設されました。工場の従業員のほとんどは地方出身で、彼らは夏休みになると、故郷に残してきた子どもたちを呼び寄せ、2カ月一緒に過ごすようになります。

保育クラスで子どもたちの世話をしている劉安会さんは大学2年生で、両親はこの工場で8年間働いています。5年前には、彼女自身もこの保育クラスを利用する子どもの一人でした。今年の夏休み、彼女はこの工場に戻ってボランティアになることにしました。劉さんは子どもたちの宿題を見たり、おやつを配ったり、一緒にアニメを見たりして、子どもたちが上階の作業場へ行かないよう見守っています。

会社の責任者の王永倫氏によると、7年前、まだ旧工場だった頃は、夏休みに両親に会いにきた10人余りの子どもを小さなオフィスに集め、テレビやゲームで過ごさせていました。昨年末に新工場に引っ越した後、彼は思い切って2000平方メートルのスペースを確保し、エアコンやテレビ、インターネット環境を整え、子どもたちがここで遊び、宿題をし、無料で食事ができるようにしました。

王氏は、「私たちは受注をさらに増やして利益を上げ、そのお金をこうした取り組みに充てたい。従業員の子どもたちに工場でも家庭の温かさを感じてもらいたい」と述べました。 (c)CGTN Japanese/AFPBB News

