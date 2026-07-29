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【7月29日 AFP】ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は28日に放映された米FOXニュースのインタビューで、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は多大な兵員損失を被っているため、もやは戦争の主導権を握っていないとの認識を示した。

米首都ワシントン訪問中に収録されたインタビューで、ゼレンスキー氏は「プーチンは現在、毎月3万人の兵士を失っている。多大な損失だが、彼はこの戦争をやめようとしない。したがって、もはや主導権はプーチンの手中にはない」と述べた。

FOXニュースの司会者ショーン・ハニティ氏によるインタビューの中で、ゼレンスキー氏は戦争終結への意欲を語った。

「われわれはこの戦争を止めたいと考えている。トランプ大統領も、欧州諸国もそれを望んでいる。しかし、プーチンだけが望んでいない」と訴えた。

さらにゼレンスキー氏は、トランプ氏との会談で、ロシアによる致命的な空爆を退けるために不可欠な米国製防空システム「パトリオット」ミサイルについて、ウクライナ国内でのライセンス生産を協議したことを明らかにした。

ゼレンスキー氏は訪問中、ドナルド・トランプ米大統領との会談し、先日急逝した親ウクライナ派のリンゼー・グラム上院議員の葬儀に参列。

さらに、ロシアのエネルギー収入に対する広範な制裁法案の可決に向けて米上院議員らと会談し、同法案はその後、上院にて圧倒的多数で可決された。(c)AFP