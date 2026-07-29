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【7月29日 AFP】＜更新＞高市早苗首相は29日、熊本県で28日午後に発生した強い地震で、死者がこれまでに13人確認されたと明らかにした。首相官邸で記者団に述べた。

高市首相はさらに「人的被害や建物の倒壊、火災や道路の損壊など、大規模な被害が確認されている」と述べた。確認された死者13人をめぐっては、地震との関連について確認を進めているとした。

これに先立ち消防当局はAFPに対し、イオンモールで女性2人、ほかの場所で3人の死亡が確認されたとし、重傷者は7人に上っていると説明していた。

政府関係者が共同通信に語ったところによると、嘉島町のイオンモール熊本はガス爆発によって天井や壁が崩落したとみられる。イオンの広報担当者はAFPに対し「爆発は客やスタッフが避難した後に発生した」と説明した。

地元当局者によると、施設からは8人が救出され、うち5人が負傷しているという。

初期の報道では20～30人が内部に取り残されているとされていたが、NHKによると、警察は29日早朝、取り残されている人数はそれよりも少ないと発表。正確な数は不明としながら、従業員が取り残されているのは確実だが、一般の利用客が含まれているかどうかは分かっていないとした。

一方、施設内への安全な進入ルートが見つかっておらず、現時点では内部に入ることができていないと説明した。

煙突の一部が崩落するなどの被害が出た八代市の日本製紙八代工場については、9人の安否が不明だと地元当局が発表した。(c)AFP