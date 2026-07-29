【7月29日 AFP】イスラエルのイスラエル・カッツ国防相は28日、米軍機が対イラン攻撃でイスラエル国内の基地を使用したことを明らかにし、自国が標的となった場合には反撃する準備があることを改めて強調した。

戦闘終結に向けた覚書が破綻した後、米国の13日間にわたるイラン空爆を経て、米イラン間の戦闘は24日から一時停止している。

2月下旬の米イスラエルによる対イラン攻撃を発端とする一連の紛争で、イスラエルは最新の戦闘サイクルには直接参加していない。

カッツ氏はイスラエルの右派系メディア「チャンネル14」に対し、「現時点において──これは1時間以内に変わる可能性もあるが──—イラン側は中東のあらゆる場所に向けて攻撃を仕掛けているが、唯一攻撃していない国がある。それがイスラエル国だ」と主張。

「米軍機がここ（イスラエル）から発進して攻撃を行っていることを彼ら（イラン）は把握している」「これはあす何が起きるか知っているという意味ではない。われわれがどのように対応するかを理解しているという意味だ。私と首相が表明した通り、われわれは極めて明確にしている。イスラエルが攻撃を受ければ、われわれは全力で反撃する」と付け加えた。(c)AFP