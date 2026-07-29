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【7月29日 AFP】28日午後に発生した熊本県を震源とする地震の後に爆発した「イオンモール熊本」で29日、捜索活動が行われた。2階部分が崩落して多数が閉じ込められ、報道によると、2人が死亡、1人が心肺停止の状態だという。

熊本地方で28日午後4時27分ごろ、震度7の強い地震が発生し、一時津波注意報が出された。気象庁によると地震の規模を示すマグニチュード（M）は7.1。米国地質調査所（USGS）はM6.8としている。

NHKなどの映像では、家屋の火災や損傷した橋、脱線した貨物列車の様子が見られた。

余震が続く中、被害を受けたイオンモール熊本では夜を徹して生存者の捜索が続けられた。NHKは29日、20代の女性2人が死亡し、1人が心肺停止の状態だと伝えた。

また、熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、煙突が崩落するなどの被害があり、報道によると、2人が心肺停止の状態で見つかり、9人の安否が不明だという。

高市早苗首相は28日、官邸に設置した非常災害対策本部で「政府が総力を挙げて対策を講じる必要がある」とし「全体的な被害状況の把握と被災者の救命、救助をはじめとする災害応急対策に夜を徹して全力で取り組んでほしい」と強調した。

小泉進次郎防衛相は、熊本県知事の災害派遣要請を受け、自衛隊が約3600人態勢で活動を開始したと発表した。

地震発生時に熊本市内で勤務していた35歳の女性はAFPに対し「オフィスが激しく左右に揺れた。崩れるのではないかと恐怖を感じた。みんなパニックになった」と話した。(c)AFP