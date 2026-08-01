【8月1日 CGTN Japanese】中国初の航空適航基準に準拠した多機能の長時間飛行ドローン「TP200」が7月26日、東部の山東省煙台市で初飛行に成功しました。

TP200は中国の大型ドローンメーカー「壹通無人機」が独自に開発したものです。試験飛行では姿勢が安定して制御可能で、上昇高度や巡航速度などがすべて設計基準を満たしました。TP200は長時間高空作業向けに特別に設計された機体で、満載時の航続能力は24時間を突破したということです。

従来の機能が単一なドローンとは異なり、TP200は多任務荷重の柔軟な適応能力を設計に組み込み、モジュール化された一機多構型設計を採用しています。これにより、任務に応じて迅速に作業モードを切り替えることができ、業界内における装備の再利用率の低さや機器の汎用性不足、調達・運用コストが高いといった問題を解決しました。

TP200の応用シーンには、遠距離海上パトロールや沿岸部の捜索救助、気象観測、増雨作業が含まれています。また、遠隔山岳地帯や島しょに精密に緊急救援物資を投下することができ、森林・草原の防火パトロールや生態林監視などのシーンもカバーできます。 (c)CGTN Japanese/AFPBB News

