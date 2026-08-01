【8月1日 CGTN Japanese】中国半導体メモリー大手の長鑫科技集団（CXMT）は7月27日、上海証券取引所のハイテク新興企業向け市場「科創板」に新規上場しました。初値は公開価格8.66元（約209円）から471.59%高の49.5元（約1200円）を付けました。これにより時価総額は3兆3000億元（約79兆8000億円）を超え、調査会社Windのデータによると、A株（人民元建てで取引される株式）市場全体で時価総額が最も高い銘柄となりました。

長鑫科技の今回のIPO（新規株式公開）は、公開価格ベースの時価総額が5790億元（約14兆円）を超え、調達額はオーバーアロットメント（引受枠の拡大）の行使前時点で約579億元（約1兆4000億円）に達しました。これは年初以来A株市場で最大規模のIPOであるとともに、科創板史上最大の上場案件となりました。

同社は国内のメモリチップ大手として、主力事業はDRAM製品に集中しています。すでにDDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5/5XといったフルラインアップのDRAM製品を量産しており、コア製品の技術力は国際的な先進水準に達しています。サーバー、モバイル機器、スマートカーなどの主要市場に製品を供給しています。 (c)CGTN Japanese/AFPBB News

