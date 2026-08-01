【8月1日 CGTN Japanese】中国の輸出において過去2年間、電気自動車（EV）、リチウムイオン電池、太陽電池が「新三種の神器（新三様）」と呼ばれていました。しかし今年上半期には、ロボット、人工知能（AI）、革新的新薬という未来の産業方向性を代表する「新新三種の神器（新新三様）」が台頭しています。

世界のAIモデル統合プラットフォームOpenRouterのデータによると、中国の大規模モデルの7月第3週における週間利用量は、前月比30%以上の増加となる36兆1100億トークンに達し、12週連続で世界首位を維持しました。

今年上半期、清掃ロボットと生体模倣ロボットの合計輸出額は180億9000万元（約4380億円）、産業用ロボットは18.6%増の62億9000万元（約1520億円）に達し、世界141の国と地域に販売されました。手術用ロボットの輸出額は3.3倍急増して4億8000万元（約116億円）となり、輸出市場は49カ国・地域に拡大しました。

創薬分野では、世界的な競争構図が再構築されています。かつては中国が世界の新薬を待っていたのが、今では世界が中国の承認を待つ時代となっています。中国国家薬品監督管理局は今年上半期、38の第1類（国内外で未販売の新薬）革新的新薬を承認しました。うち11種類の「世界初」となる新薬は、いずれも国内の製薬企業が自主開発したものです。 (c)CGTN Japanese/AFPBB News

