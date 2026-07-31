【7月31日 CGTN Japanese】中国の2026年夏休み期間の映画の興行収入（前売券を含む、以下同じ）は57億元（約1380億円）を突破し、年初来の興行収入は217億元（約5240億円）を超えました。

夏休みの興行期間中には歴史、コメディー、アクション、アニメ、SFなどさまざまなジャンルの中国内外の映画作品120本以上が公開されています。

その中で、コメディー映画が特に注目され、コメディーアニメ映画「八仙！（英題：All Wishes Come True）」は、「青緑山水」という中国の山水画の技法を用いて東の海上にある仙人が住むとされる蓬莱を描くことで東方美学の趣を余すところなく示した作品です。物語は8人の一般人の冒険的な奇遇をめぐって展開し、笑いのネタが密集し、8人が支え合って前進する前向きな姿勢を伝え、公開8日間で興行収入が6億元（約145億円）を超える優れた成績を収めました。映画制作側はこのほど、オセアニア、北米、欧州などで上映されると発表しています。

また、コメディー・スポーツ映画の「功夫女足（カンフー女子サッカー）」は現在、興行収入が19億元（約460億円）を超えており、ユーモアあふれる作風で、豊かなイマジネーションと熱い競技描写によって観客の古典的コメディーの記憶を呼び覚ましてくれると評価されています。 (c)CGTN Japanese/AFPBB News

