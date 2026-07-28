【7月28日 AFP】米国は27日、欧州における駐留米軍の再編に向けた見直しに着手した。見直しをめぐっては、ピート・ヘグセス国防長官が先月、北大西洋条約機構（NATO）加盟国の国防相に対し、同様の分析を計画していると伝えていた。

エルブリッジ・コルビー米国防次官はX（旧ツイッター）への投稿で、「ヘグセス長官が説明した通り、今回の見直しは本質的な検証であり、NATOが通常の防衛力における主たる責任を欧州自身が担う体制へと、迅速かつ不可逆的に移行することを目的としている」と述べた。

また「この検証の結果、NATOはより強固で公平、かつ持続可能な同盟関係への移行を加速させることになるだろう」と付け加えた。

ドナルド・トランプ米大統領は、イランでの戦闘に対する欧州の対応を繰り返し激しく批判しており、戦闘開始当初に米軍の基地使用を拒否されたことに対しても不満を募らせている。

ヘグセス氏はこれまで、同盟国が防衛費の支出目標を達成しない限り、米国のNATO関連支出を削減すると警告している。

米国は焦点を中国へと移す中、欧州のNATO同盟国に対し、自国の通常防衛における主要な責任を自ら担うよう求めていることを明確に示してきた。(c)AFP