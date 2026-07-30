【7月30日 CGTN Japanese】韓国の釜山（プサン）で7月25日開かれた第48回世界遺産委員会で、中国が申請した「景徳鎮の手工芸磁器産業遺産群」のユネスコ世界文化遺産への登録が決まりました。中国にとっては61番目の世界遺産です。また、産業遺産分野で世界遺産に登録されたのは中国で初めてです。

景徳鎮は中国中部の江西省に位置し、磁器の都と呼ばれています。ユネスコの世界遺産に登録された景徳鎮の手工芸磁器産業遺産群は10世紀から19世紀までの景徳鎮手工芸磁器産業体系の代表的な遺構であり、中国の手工芸磁器の生産技術、磁器芸術と磁器産業発展の革新的な過程を示すものです。

世界遺産に登録された工業遺産群には磁器産業生産センター、古代の磁器窯跡、磁器土鉱跡、窯薪燃料生産区などが含まれ、原料採掘、磁器の製造と焼成、燃料供給、商取引の流通などの段階の完全な手工芸磁器産業チェーンが一続きにつながっています。申請された資産区域（遺産の中核部分）の面積は1979ヘクタール、緩衝地帯（遺産を守るための保護規制区域）の面積は5545.7ヘクタールです。これらの代表的な工業遺産は、歴史上の中国で出現した成熟した手工芸磁器産業チェーンを完全に示しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

