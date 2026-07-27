【7月27日 AFP】米ワシントン州シアトル中心部にある展望塔「スペースニードル」近くで26日、銃撃事件があり、現地メディアや病院によると、子ども1人を含む少なくとも4人が負傷、2人が死亡した。容疑者は当局によって拘束された。

シアトル警察は、スペースニードルの近くで「複数の銃撃被害者」が出ていると発表。X（旧ツイッター）への投稿で「シアトル・センターで発砲があった」と述べた。警察当局は、26日夜に記者会見を開く見通し。

NBCニュースとCNNによると、これまでに2人の死亡が消防当局によって確認された。

地元医療施設によると、子ども1人、手術中の年齢不詳の女性1人、23歳の男性1人、39歳の女性1人の計4人の患者が治療を受けているという。

病院の広報担当者は「現場の情報では、銃撃犯が複数いるかどうか定かではない」とし、詳細は警察から発表されると述べた。

同市のケイティ・ウィルソン市長は先の発表で、容疑者2人の身柄を拘束したと述べていたが、後刻に1人に修正した。

ウィルソン市長は声明で、「現場に急行し、容疑者の身柄を拘束したシアトル警察の警察官に感謝したい」と述べた。

事件発生当時、観光客に人気のスペースニードルではイベントが開催されていた。シアトル・タイムズ紙の記者によると、数回の大きな破裂音と、銃を連射するような音が聞こえたという。(c)AFP