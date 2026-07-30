【7月30日 CGTN Japanese】米メディアの7月22日付の報道によると、米半導体大手、エヌビディア（NVIDIA）のジェンスン・フアン創業者兼CEO（最高経営責任者）はインタビューで中国のAIの発展について問われ、中国のオープンソースAIモデルは非常に優秀であり、米国は中国のオープンソースAIモデルを恐れるべきではないと述べたということです。

フアンCEOは、「中国の大規模言語モデル（LLM）は非常に優れており、優秀なオープンソースのLLMは活用されるべきだ。市場は以前DeepSeekを過小評価し、今またKimiを過小評価している」と述べた上で、優秀なオープンソースLLMは業界全体に大きな利益をもたらし、技術はより多くの産業へと広がっていくだろうとし、DeepSeekやKimiのような優秀なLLMが広く利用されれば、大きな成長をもたらすとの見解を示しました。

複数の海外メディアは、中国が低コストで高性能なAIモデルを次々と投入し、これまで業界で共有されてきた「米中のAI技術格差」という認識を覆し、シリコンバレーに大きな衝撃を与えていると指摘しています。

「ウォール・ストリート・ジャーナル」は、中国のオープンソースモデルの急速な台頭への対応について、米国のテクノロジー業界内で意見が分かれていると報じました。大手テック企業のOpenAIとAnthropicの幹部は、低コストAIの台頭に対して警鐘を鳴らし、「規制がなければ、誰もがほぼ無料でAIシステムを利用できるようになり、米国企業は先端AIの継続的な開発資金を確保できなくなる」としています。一方、フアンCEOは中国のオープンソースモデルを制限したり禁止したりすることに明確に反対し、世界にはオープンソースとクローズドソースの双方の大規模モデルが必要だとの立場を示しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

