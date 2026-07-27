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【7月27日 AFP】インドのナレンドラ・モディ首相は26日、前日の教育相辞任を受け、国内の試験制度を改革するための特別タスクフォースを設置すると発表した。

モディ氏はX（旧ツイッター）に投稿した動画の中で、政権が「試験制度の改革に注力するため」、国内IT大手インフォシスの共同創業者であるナンダン・ニレカニ氏をトップとする「権限を与えられたタスクフォースを設置することを決定した」と述べた。

モディ氏は続けて、試験制度は信頼できるもので、透明性が高く、テクノロジーを最大限に活用したものでなければならないとし、政府として「今後の試験の信頼性を一刻も早く確保できるよう取り組んでいく」と述べた。

試験の不正やインドの若者に影響を与えるその他の問題を巡り、オンラインで立ち上げられた風刺政党「ゴキブリ人民党（CJP）」はニューデリーにあるジャンタル・マンタルを拠点として、学生を中心とする数千人規模の反政府抗議デモを展開していた。

数週間にわたる抗議行動は、25日に教育相が辞任し、政府側がその他の主な要求を受け入れたことで最高潮に達した。(c)AFP