【7月26日 AFP】イランは25日、ウクライナがカスピ海で自国の商船1隻を攻撃して船員1人が死亡、もう1人が負傷したと非難し、この一件を放置することはないと警告した。

この声明は、イランが関与する軍事物資の輸送に従事している船舶に対し、ウクライナ軍がカスピ海で長距離攻撃を実施して「非常に大きな成果を上げた」とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が述べていたことを受けてのもので、ロシアによるウクライナ侵攻がますます国際的な広がりを見せていることを浮き彫りにしている。

イランは、「ロシアとウクライナの間の紛争には一度も介入していない」と主張している。

国営イラン通信（IRNA）によると、イラン外務省は25日朝の攻撃で船が「爆発し、船員1人が死亡、もう1人が負傷した」と述べた。

IRNA伝えたところによると、イランのアッバス・アラグチ外相は欧州連合（EU）のカヤ・カラス外交安全保障上級代表との会談の中で、この攻撃に対してEUおよび国連安全保障理事会が「断固とした対応」をとるよう求めたという。

またイラン国営テレビは、外務省が25日、駐イランのウクライナ臨時代理大使を呼び出し、この「敵対的かつ犯罪的な行為」に対して抗議したと伝えている。(c)AFP