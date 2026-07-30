【7月30日 CGTN Japanese】中国全国で2026年1月から6月までに新たに設立された外資投資企業は前年同期比5.3%増の3万1617社でした。実行ベースの投資額は同5%減の4021億4000万元（約9兆7000億円）でした。6月単月の実行ベース外資投資額は前年同月比15.1%増でした。

業種別に見ると、製造業での実行ベース外資投資額は1050億3000万元（約2兆5339億円）、サービス業では2896億2000万元（約6兆9872億円）でした。ハイテク産業での実行ベース外資投資額は前年同期比33.2%増の1703億3000万元（約4兆1093億円）で、中国全国への実行ベースの外資投資額に占める割合は前年同期から12.2ポイント上昇して42.4%に達しました。うち研究開発・設計サービス分野での投資額は82%増、電子・通信設備製造業では52%増、コンピューター・オフィス設備製造業では29.2%増でした。

投資元の地域別では、サウジアラビアからの対中投資が359.4%増、スイスからは52.7%増、フランスからは36.2%増、韓国からは15%増でした。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

