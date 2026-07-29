【7月29日 CGTN Japanese】スイスインターナショナルエアラインズ（SWISS）はこのほど、同社便が年初に離陸直前、関係部門が2人のパイロットに酒気帯びの疑いを確認したため、別のパイロットに交代させて運航したと発表しました。



この事件は3月に発生しました。当時、このフライトがジュネーブ空港を離陸する数時間前、乗務員が異常を発見し、上司に報告しました。乗務員が提供した説明の詳細は十分で、航空会社はパイロット2人が飛行任務に適さないと判断しました。



パイロット2人は当時ホテルに滞在しており空港へ向かっていませんでしたが、関係部門は2人に飛行任務の一時停止を命じ、別のパイロットが業務を引き継ぎました。



SWISSが21日発表した通達では、「2人のパイロットはその後も飛行せずに調査を受けている。私たちはいかなる安全基準違反行為も非常に重視しており、関係者は労働契約法規に基づき処分を受ける可能性がある」と述べました。



プライバシー保護などの理由から、パイロット2人の国籍や関係便の目的地は明らかにされていません。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

