【7月29日 CGTN Japanese】中国水利部は7月23日、会議を開き、全国の洪水対策情勢を分析・判断し、豪雨・洪水対策を計画・配置しました。

23日午前9時時点で、東北部の吉林省、遼寧省、黒竜江省、内蒙古自治区、天津市、河北省および東部の江蘇省など11の河川では依然として警戒水位を超え、最大で1.46メートル上回っています。

予報によると、23日から24日にかけて、上流からの流入により、東北部松花江流域の松花江本流の肇源区間、遼河流域の渾河下流本流の邢家窩棚以下の区間、海河流域の薊運河などの主要河川、江蘇省の里下河地域の一部河川は警戒水位を超える状態が続く見込みです。また、降雨の影響で、南部珠江流域の桂南の沿岸、中部長江流域の鄂東四水、淮河流域の淠河および山東半島の小清河、海河流域の一部の河川では水位上昇が見込まれ、豪雨地域内の一部中小河川では警戒水位を超える洪水が発生する可能性があるとみられています。

降雨の影響で、22日午前8時から23日午前8時まで、広西チワン族自治区の柳江の支流の浪渓河、古宜河、平等河、雲南省の南盤江支流の瀘江、河北省北澧河支流の牛尾河、江蘇省里下河地区の串場河の6河川で警戒水位を超える洪水が発生し、最大で2.87メートル上回りましたが、現在はすべて警戒水位を下回っています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

