【7月27日 CGTN Japanese】中国全国基礎教育活動会議が7月22日、北京市で開かれました。中国教育部によると、中国には現在43万カ所の幼稚園と小中学校があり、在校生は2億2000万人、専任教員は1577万人に達し、世界最大規模と質の高い基礎教育システムが構築され、全体的に世界の高所得国の平均レベルに達したことが分かりました。データによると、生徒の徳育、知育、体育、美育、労働教育の全面的な発展状況が引き続き好調を維持しているとのことです。

中国教育部教育監督局が実施した「2023～2025年国家義務教育品質モニタリング」の統計データによると、中国の素養を高める教育は実り多い成果を収めています。生徒の約80％が数学、国語、英語、科学などの基本的な素養において課程基準の要求に達しています。約55%は優良レベルに達し、世界教育のトップレベルに入っています。

また、生徒の国家に対する帰属意識や国家の安全意識、中華の優れた伝統文化への共感、行動習慣の規範化レベルが引き続き上昇しています。このほか、生徒の身長、肺活量、体力などの成長発育指標も良好で、肥満率と視力不良検出率の上昇傾向は明らかに抑制されています。

教育部によると、ここ数年、各地で校内と校外の人材育成シーンがつながり、徳育、知育、体育、美育、労働教育の全面的な発展を図る人材育成エコシステムが構築されたとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

