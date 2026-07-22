【7月22日 AFP】米実業家の故ジェフリー・エプスタイン被告と親しい関係にあったフランス人のモデルスカウトの男が、パリ郊外の自宅で死亡しているのが発見された。検察当局が22日に発表した。

フランス当局の捜査対象となっていたダニエル・シアド氏（69）は、エプスタイン被告による女性の人身取引や性的虐待をほう助した疑いがもたれている複数のフランス人の1人だった。

現時点で、シアド氏に対する警察の取調べは行われていなかった。同氏も容疑を否定し、取調べを受けて自身の主張を説明したいと述べていた。

ナンテール検察当局は「死因を特定するための捜査が20日の夜に開始された」と発表。捜査の一環として司法解剖が行われる予定だとした。

性的暴行疑惑を含む複数の容疑で告発されていたシアド氏は、人身取引対策を専門とする捜査機関の捜査対象となっていた。

機密解除された「エプスタイン文書」の1000件以上の資料に、シアド氏の名前が記されていた。

仏では2022年、エプスタイン被告に女性を手配していたとして訴追されたモデルエージェントのジャン・リュック・ブルネル被告が、刑事施設で死亡しているのが発見されている。(c)AFP