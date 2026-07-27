【7月27日 CGTN Japanese】夏休みになると、青少年のネットゲーム依存が高まることは保護者の最大の懸念で、深刻な悩みとなっています。女性主人公（プレーヤー）と男性キャラクターの交流や恋愛を描く「乙女ゲーム」は近年、成人女性の間で急速に人気を集め、洗練された仮想男性キャラクターや感情的な寄り添い体験により、デジタルエンターテインメント市場の新たな注目スポットとなっています。

中国東部の浙江省寧波市に住む13歳の少女は、ショート動画を見ていた時、乙女ゲームの広報コンテンツに引き寄せられました。このゲームは18歳以上のユーザーのみ登録可能だったため、少女は母親の身分証明書を使用してアカウント登録を済ませました。少女はわずか3カ月でゲーム内で計7000元（約16万8000円）以上を課金してしまいました。母親が発見してアカウントを凍結しましたが、少女はそれでもやめず、ネット上で他人が登録した「完成済アカウント」を購入し、ゲームを続けていました。母親の集計によれば、少女はゲームや関連製品の課金で累計3万元（約72万円）近くを費やしました。保護者の監視を避けるために、少女はこっそりと携帯電話を購入し、夜更かしして午前1～2時までゲームに熱中し、学業や健康にも悪影響が出たとのことです。

ネットコンテンツとインタラクティブサービスの監督管理に対して近年、中国国内では多くの新規則が続々と登場しています。1月に中国国家インターネット情報弁公室、中国国家新聞出版署、中国教育部など8部門は「未成年者の心身の健康に影響をもたらす可能性のあるネット情報分類方法」を発表し、未成年者の心身の健康に影響を与える可能性のあるネット情報については、明確な位置に注意表示することを義務付けています。

「AI擬人化インタラクティブサービス管理暫定方法」が7月15日に施行され、擬人化サービスがユーザーに過度に迎合し、感情依存や依存症を誘発させることで、ユーザーの現実の人間関係を損なってはならないと明確に規定されました。同時に、未成年者に対して、仮想親族、仮想パートナーなど仮想の親密関係を提供するサービスは禁止されています。 (c)CGTN Japanese/AFPBB News

