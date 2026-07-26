【6月26日 CGTN Japanese】トランプ米大統領は7月21日、ソーシャルメディアに投稿し、8月1日から米国に輸入されるすべての後発医薬品に2年間、ゼロ関税を適用し続けると表明しましたが、2年が満了すると、関連製品には100%の関税が課され、期限は1年。その後、200%の関税が課されるとのことです。

トランプ氏は、「この政策を実施する目的は後発医薬品の生産を米国に還流させることだ」と強調したほか、「米国に生産工場や関連設備を期限内に建設できなかった企業に関税の罰則が科せられる。特許薬、ブランド薬、革新薬に対する現行政策は、実施効果が良好であるため、引き続き維持される」と発表しました。

米ホワイトハウスは今年4月、トランプ大統領が同日に「1962年通商拡大法」第232条に基づき、輸入特許薬と製薬成分に100%の関税を課す文書に署名したと発表しました。同措置は関税の免除または引き下げの経路を提供し、医薬品の価格や産業還流などについて製薬企業にホワイトハウスとの合意を迫る狙いだとみられています。 (c)CGTN Japanese/AFPBB News

