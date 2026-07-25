【7月25日 CGTN Japanese】中国のAI大規模言語モデル（LLM）が再び歴史的な飛躍を遂げました。中国のAIラボ「月之暗面（Moonshot AI）」は7月17日、次世代LLM「Kimi K3」を正式にリリースしました。パラメーター規模は2兆8000億に達し、これまで世界最大のパラメーター数を持つオープンソースモデルとなっています。

Kimi K3は発表からわずか数時間で、業界で大きな注目を集めるAIコーディングツール評価ランキング「Arena」の首位に躍り出ました。中国のLLMにとって、同ランキングでトップに立つのは今回が初めてです。

Arenaランキングを運営するLMArenaの共同創業者兼CEO、アンゲロプロス（Angelopoulos）氏は、「Kimi K3が示した能力は、OpenAIやAnthropicなど米国製クローズドモデルの支配的な地位を揺るがすものだ」と指摘し、投資家にAI業界全体の再評価を迫ることになり、資本市場の勢力図が塗り替えられる可能性もあるとの見方を示しました。

Kimi K3は、ネイティブな視覚理解能力と100万トークンというコンテキストウィンドー（一度に処理可能な情報量）を備えています。ソフトウェアエンジニアリング、ナレッジワーク、高度な研究作業、マルチモーダル理解といった複雑なタスク向けに最適化されており、長文の処理や複雑な課題への対応能力がさらに強化されています。

複数のベンチマークテストの結果、Kimi K3は多くの利用シーンにおいて、OpenAIおよびAnthropicのフラッグシップとなるクローズドモデルの性能をすでに上回っていることが明らかになりました。特にコード生成、長期的・多段階タスク処理、大規模コードベースの理解において優れたパフォーマンスを見せています。なお、Kimi K3は7月27日にモデルの重み（ウェイト）を一般公開する予定で、公開されれば世界で最もパラメーター数の多いオープンソースウェイトモデルとなる見込みです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

