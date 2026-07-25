【7月25日 CGTN Japanese】中国の人工知能（AI）ラボ「月之暗面（Moonshot AI）」がこのほど発表した次世代オープンソース大規模言語モデル（LLM）「Kimi K3」は、2.8兆のパラメータと全面的にアップグレードされた能力により、世界のAI業界と米ウォール街に大きな衝撃を与え、多くの米メディアは「中国がAI分野における米国の優勢を塗り替えた」と評しています。

テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）もKimi新モデルの発表に注目し、コメント欄に「Impressive（印象的だ）」と書き込みました。

マスク氏は7月18日、SpaceX傘下のAI企業xAIが開発した大規模モデル「Grok（グロック）」を今週オープンソース化すると発表しました。最新のGrok 4.6モデルも2兆のパラメータを備えており、来週初期学習が完了する予定です。マスク氏によると、その性能はパラメータ1.5兆バージョンをはるかに上回り、Kimiも超えることができるとのことです。

マスク氏がこれを発表したのは、マイクロソフト社が支援するOpenAIを提訴した直後のことでした。大規模モデルのオープンソース化を提唱する同氏は、OpenAIやGoogleの代替案を模索するため、xAIを立ち上げ、Googleなどの大手テック企業に対し、テクノロジーを利用して利益を得ないよう繰り返し警告してきました。「OpenAIのOpenはそもそもオープンソースを意味すべきであり、非営利のオープンソースプロジェクトとして創設されたはずだ。しかし現在、OpenAIは最大の利益を図るために閉鎖されたソースコードになってしまった」と指摘しました。

マスク氏はまた、AI開発企業を監督し、懸念があった場合に警告を発する「第三者による仲裁機関」を設けたいとの考えを表明しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

