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【7月20日 AFP】入植者や右派活動家を含むイスラエル人数千人が19日、パレスチナ自治区ガザ地区に向けて行進し、戦争で荒廃したガザでのイスラエル人入植地の再建を政府に求めた。AFPの記者が伝えた。

デモ参加者らは境界近くの地域に集まり、その後、ガザ地区に向かって大挙して歩みを進めたが、境界線のフェンス近くに配置されたイスラエルの治安部隊により、その前進は阻止された。

AFPの映像には、兵士や警察が立ち入り制限区域への進入を阻止する中、イスラエル国旗を振って行進する人々の姿が映っていた。

参加者の一人、ダニエル・セレンさんは「私たちは今日、（メッセージを）イスラエル政府に伝えるため、全世界に示すために歩いている。この土地は私たちのものだということ、ガザは本当に私たちのものだということを示すため、そしてそこに戻りたいという意思を示すために」と語り、「2005年に追い出される以前、私たちはそこに住んでいた」と続けた。

セレンさんは、イスラエルが2005年の撤退計画に基づきガザからすべての入植地を撤退させてから20年以上が経過した今、政府にガザへの帰還を認めさせるよう圧力をかけることが行進の目的だと説明した。

別の参加者のイェヒエル・グリーンブラムさんは、デモ行進について、ガザ地区にイスラエル人コミュニティを復活させるための運動の「ほんの始まり」に過ぎないとした。

「私たちは、何百、何千年もユダヤ人が暮らしてきたガザ地区に戻るための大規模な行進を行っている」と述べ、2005年の撤退は一時的なものだったとした上で、「私たちは戻るのだ」と繰り返した。

グリーンブラムさんはさらに、ユダヤ人がガザ北部に再び入植してはならない「理由はない」と主張した。(c)AFP