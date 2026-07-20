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【7月20日 AFP】26F1第10戦ベルギーGPは19日、決勝が行われ、メルセデスAMGのキミ・アントネッリが堅実なドライビングを見せ、4戦ぶりとなる今季6勝目を飾った。

19歳のアントネッリは、2位に入ったフェラーリのシャルル・ルクレールを1秒952差に抑えた。3位にはレッドブルのマックス・フェルスタッペンが続いた。

4位以下はフェラーリのルイス・ハミルトン、マクラーレンのオスカー・ピアストリ、レッドブルのアイザック・ハジャー、マクラーレンのランド・ノリス、アウディのガブリエル・ボルトレト、レーシングブルズのアービッド・リンドブラッド、アルピーヌのフランコ・コラピントとなった。

今GPを前にドライバーズタイトル争いで首位アントネッリと25ポイント差の2位につけていたメルセデスAMGのジョージ・ラッセルは、1周目でハミルトンと接触した後にリタイアとなった。

一方でハミルトンは、ピットストップ後にメカニックと接触する場面があった。スチュワードの調査後にペナルティーは逃れたが、フェラーリに罰金が科された。

ベルギーGPでは5シーズンぶりとなったポールトゥウィンを飾ったアントネッリは、ドライバーズ選手権でのポイントを204に伸ばしてリードを広げた。2位ハミルトンとは45ポイント、3位ラッセルとは50ポイント差となっている。(c)AFP