この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【7月18日 AFP】米国のドナルド・トランプ大統領は17日、カナダの山林火災の煙が米国内の広範囲に立ち込めていることを受け、煙害の費用を賄うためカナダに対する関税を引き上げると示唆した。

カナダやミネソタ州北部から押し寄せる山林火災の濃い煙により、米国全土に有害大気の警報が発令されている。

カナダの「野外火災情報システム」によると、18日時点でカナダ国内では937件の火災があり、その大半が制御不能な状態で燃え広がっている。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に「これは意図的な過失であり、毎年恒例の出来事となりつつあり、米国に数十億ドルの損害を与えている」と投稿し、「この汚染のコストは、カナダが現在支払っている関税に必然的に上乗せされなければならない」と付け加えた。

トランプ氏は、カナダが「基本的な森林管理や残骸の撤去」を怠り、森林を「適切に維持していない」と非難した。

さらに、カナダのマーク・カーニー首相に電話をかけ、この煙について「彼らがどう対処するつもりなのかを突き止める」と述べた。(c)AFP