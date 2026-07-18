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【7月18日 AFP】中東での空爆は7夜連続で激化し、イランは18日、米軍の攻撃による3人の死亡を報告したほか、クウェートとヨルダンにある複数の米軍拠点を攻撃して報復した。

国営イラン通信（IRNA）は18日、米国の攻撃により南部ホルモズガーン州で3人が死亡、8人が負傷したと報じた。

また、イラン国営放送IRIBが伝えたところによると、イラン軍は米国の攻撃に対する報復として、クウェートにある米軍の軍事施設アルアディリ・キャンプの弾薬庫や、アリアルサレム基地の司令部ビルと弾薬庫、さらに複数の通信橋を標的にした。

ヨルダンでは、アルアズラク基地の燃料タンクも標的にされた。

イラン革命防衛隊（IRGC）は18日、「欺瞞（ぎまん）的な米情報機関」によって誘導された2隻の石油タンカーが、ホルムズ海峡で機雷に触れて爆発したと発表したが、米軍はこれを即座に否定した。

革命防衛隊はまた、この極めて重要な航路を通過しようとしていた4隻の船舶を「阻止した」と国営テレビで明らかにした。

一方、米中央軍（CENTCOM）は「イランの軍事能力を低下させ続ける」ことを目的とした攻撃でイランを空爆したと、X（旧ツイッター）で報告している。

戦闘が再開されて以降緊張が最大に高まる中、イランは米軍が空港や鉄道駅、二つの橋を含む民間インフラを標的にしたと非難し、中東全域の米国の資産を攻撃したと述べた。

米国のドナルド・トランプ大統領は以前、イランのインフラを攻撃すると脅していたが、米軍がそれを開始したかについて、17日時点で米国側からの確認は取れていない。

イラン最高指導者の軍事顧問モフセン・レザイ少将は、イランに対する米国の空爆があと2、3日続けば、イランは「本格的な攻勢作戦」を再開すると述べた。

イランのIRIB通信によると、レザイ氏は「イランはもはや、同等の限定的な報復措置にとどまることはない。そして、いかなる政治的国境も安全ではなくなるだろう」と語った。(c)AFP