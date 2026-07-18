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【7月18日 AFP】カナダや米ミネソタ州北部から押し寄せて立ち込めている山林火災の濃い煙により、17日には米全土に大気汚染の警報が発令され、19日にニューヨーク郊外で開催されるサッカーW杯北中米大会決勝への懸念が強まっている。

大気質を観測するIQAir社によると、米中西部ミシガン州デトロイトは引き続き世界で最も大気が汚染された都市のトップとなった。首都ワシントンとイリノイ州シカゴも僅差でそれに続き、当局は不要な屋外での滞在を控えるよう警告している。

19日に行われるW杯決勝の会場があるニューヨークに隣接するニュージャージー州では、都市圏の大気質が「敏感なグループにとって有害」なレベルになっていた。ただし、煙霧によってマンハッタンのビル群がほとんど見えなくなった16日との比較では改善している。

しかし、米国立気象局（NWS）は、同日夜間から18日朝にかけて煙が再び濃くなる可能性があると警告した。

米ホワイトハウスのW杯特別タスクフォースを率いるアンドリュー・ジュリアーニ氏は、大会主催者が「綿密に（状況を）監視している」とブリーフィングで述べた。

米気象局の気象学者ピーター・マリナックス氏はAFPに対し、五大湖上空の風がさらに多くの煙を米北東部へ押し出す可能性があり、それによって空がかすんだ状態が続く恐れがあると語った。

同氏によると、同地域の予測ではある程度の改善が見込まれているという。

「今日試合を行う場合ほどには、（19日は）大きな影響はないはずだと信じています」とマリナックス氏は述べた。

米国のドナルド・トランプ大統領は、17日時点で200件以上の火災が制御不能な状態で燃え広がっているとしたカナダの当局を激しく非難し、この大気汚染について「全く受け入れられない」と述べた。(c)AFP