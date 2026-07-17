【7月17日 AFP】フィリピン政府は17日、同国を猿として描いた中国国営メディアの「人種差別的」なアニメ動画を巡り、中国政府に対して外交ルートを通じて抗議した。

中国国営英字紙チャイナ・デーリーが投稿した動画は、南シナ海の領有権の重複を巡る隣国同士の長期にわたる争いから派生したものだ。

フィリピン外務省の声明によると、レオ・ヘレラリム外務次官は16日、駐マニラ中国大使の井泉氏との会談の中で、フィリピン側の「不快なコンテンツに対する断固たる反対」をまず伝えた。

ヘレラリム氏は「国家間に期待される相互尊重と矛盾し、二国間関係の健全かつ安定した管理に何の利益ももたらさないと強調し、該当資料の削除を要求した」という。

同省は「その後、動画と風刺画を非難する正式な外交抗議を発信し、チャイナ・デーリーがフィリピン人に対する卑下、非人間的、そして人種差別的な描写に訴えることで、正当な政治的議論の枠を超えたと指摘した」と付け加えた。

駐北京フィリピン大使館も同紙の編集長に書簡を送り、「攻撃的な資料の即時削除」を要求したという。

チャイナ・デーリーがフェイスブックに投稿した1分間の動画では、フィリピンの伝統的なフォーマルシャツ「バロン」を着た臆病な猿が、船上のカラオケステージに押し出される。

猿がフィリピンと日本が5月に台湾東方海域における海洋境界画定交渉の開始で合意したことに関する中国側の立場に同意するかのような歌詞を歌い始めると、「曲が違う！」との声が上がり、「南シナ海仲裁判断」とラベルの貼られた紙が手渡される。

その後、米国と日本の国旗が描かれた腕が猿をカタパルトにセットし、放水銃に向けて飛ばす。放水銃は、中国海警局がフィリピンの海軍艦や漁船との衝突で以前に使用した。(c)AFP