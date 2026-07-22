【7月22日 CGTN Japanese】中国が自主設計・建造した初の深海型・スマート海底ケーブル敷設船「天翼領航者」が7月15日、上海で海底ケーブル施工の全システム試験を開始しました。

「天翼領航者」は全長116メートルで、世界の海域で海底ケーブルの敷設・保守・点検を行う総合能力を備えています。幅24メートル、型深12メートル、満載排水量は1万8000トンで、ケーブル格納庫には最大8000トンの海底通信光ケーブルを搭載でき、この容量は世界最大規模となります。

同船は北斗衛星とGPSのデュアル測位を組み合わせたインテリジェントな動的定位システムを搭載しており、高度なデジタル風速センサーや位置センサーなどにより、海流や風浪のわずかな変化をリアルタイムで把握し、波がかなり高い海況5級の状況でも安定した作業を維持することができます。

同船はさらに、専用の5.5メートル海底ケーブル埋設装置を搭載し、水深1000メートルの深海でケーブル埋設作業を行うことができます。これは中国国内の海底ケーブル施工深度の記録を更新しました。 (c)CGTN Japanese/AFPBB News

